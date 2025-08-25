Il museo Murats si arricchisce di un nuovo pezzo storico.

Al Comune di Samugheo è infatti stato donato dalla famiglia Boi-Contini un arazzo del 1936, con la richiesta da parte dei familiari di esporre la dicitura “Ricordo sardo di Anna Maria Saderi di Samugheo. Anno 1936”.

«L’Amministrazione comunale ha interesse ad acquisire l’arazzo, in quanto è un pezzo che arricchisce la collezione del Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda, cui compete la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni dell’artigianato tessile sardo», spiega l’esecutivo guidato dal sindaco Basilio Patta nella delibera con cui accetta la donazione ricevuta.

E aggiungono, esprimendo gratitudine per il dono ricevuto: «Si tratta di beni che accrescono la potenzialità di trasmissione culturale del Museo».

© Riproduzione riservata