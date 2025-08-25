Una temporanea variazione della torbidità dell’acqua corrente si è registrata in questi giorni a seguito di condizioni idriche critiche del fiume Temo, principale fonte di approvvigionamento per l’impianto di potabilizzazione. Lo ha reso noto Abbanoa, informando che l’abbassamento del livello dell’invaso ha comportato una qualità inferiore rispetto alle acque profonde. Il fenomeno, di natura transitoria, è sotto costante osservazione.

«Il monitoraggio straordinario rimane attivo fino al completo ripristino delle condizioni ottimali – dichiara il vicesindaco Federico Ledda –. La popolazione può continuare a servirsi dell’acqua di rete senza preoccupazioni, con la garanzia di un controllo continuo da parte degli enti competenti». L’Enas, ha già attivato un sistema di pescaggio alternativo mediante zattera, così da mitigare i valori di torbidità e garantire continuità al servizio.

Contestualmente, i tecnici di Abbanoa stanno adottando le correzioni necessarie per riportare rapidamente i parametri entro la normalità.

Nonostante l’anomalia, non è richiesta alcuna limitazione all’utilizzo dell’acqua potabile da parte dei cittadini. I miglioramenti sono attesi già nei prossimi giorni, grazie al funzionamento del sistema alternativo e agli interventi di regolazione in corso.

© Riproduzione riservata