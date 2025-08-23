Non ci sono ancora novità sulla scomparsa degli 11 anelli e degli orecchini rubati qualche giorno fa dalla Chiesa parrocchiale di San Giorgio martire a Tresnuraghes. I preziosi ornavano la statua della Madonna Assunta e la loro sparizione ha profondamente scosso la comunità locale, legata a quegli oggetti non solo per il valore materiale, ma soprattutto per quello simbolico e religioso.

A confermarlo è il parroco, don Andrea Manca, che segue con attenzione l’evolversi delle indagini condotte dai Carabinieri. Il sacerdote ha invitato i fedeli a pregare perché gli anelli possano presto tornare nel loro “luogo naturale”, richiamando così tutti a un gesto di unità e speranza.

Anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluigi Mastinu, ha espresso ferma condanna per l’episodio, definito un grave atto sacrilego che ferisce la devozione e l’identità della comunità. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e tentare di recuperare gli oggetti trafugati, mentre la popolazione resta in attesa di sviluppi, unita dalla volontà di vedere presto restituiti i simboli della propria fede.

© Riproduzione riservata