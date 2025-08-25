A Sorradile la Giunta comunale ha stabilito le tariffe per avere in concessione i locali del centro di aggregazione. Uno spazio molto ampio, utilizzato spesso per convegni e attività aggregative. Ora la possibilità di estenderne l’utilizzo anche ai cittadini e agli esterni che ne facciano richiesta.

“L’Amministrazione intende mettere a disposizione della comunità, con l’obiettivo di promuovere le attività di aggregazione sociale alcuni immobili di sua proprietà”, chiariscono dall’esecutivo guidato dal sindaco Giampaolo Loi in delibera. E subito aggiungono: “L’utilizzo dei locali comunali non può essere autorizzato a titolo gratuito se non nei casi previsti dal regolamento comunale e comunque solo per i casi in cui sia indentificato e tutelato un chiaro interesse pubblico”.

Da qui la decisione di stabilire le tariffe. I residenti pagheranno 70 euro al giorno per l’utilizzo. Per i non residenti si sale a 700 euro al giorno. Per le prenotazioni a progetto dieci euro giornalieri.

