Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi a sostegno del merito scolastico. L’intervento è rivolto agli studenti che frequentano le Secondarie di Primo e Secondo grado ed è prevista una premialità per la quinta superiore.

Le risorse stanziate sono di 1.100 euro per i giovani delle Medie (10 borse di studio), 1.800 euro per quelli delle Superiori (12 borse) e 100 euro per la premialità della quinta classe (1 borsa).

Ammessi al concorso i residenti a Siamanna che hanno avuto una media voti, nell’anno scolastico 2024/2025, dell’8 per le Medie, 7,5 per le Superiori e una valutazione di 80/100 al termine della quinta superiore.

Le richieste dovranno essere pervenire entro il 10 ottobre presso gli uffici comunali.

