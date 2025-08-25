Baradili, giovedì 28 agosto appuntamento con "Girovagando"Una proposta culturale organizzata dal Consorzio Due Giare in collaborazione con il Comune e realizzata dalla compagnia teatrale “Theatre En Vol”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giovedì 28 agosto, a Baradili, appuntamento con il “Festival Internazionale di arte in strada – Girovagando – La rivolta della bellezza”.
Una proposta culturale organizzata dal Consorzio Due Giare in collaborazione con il Comune e realizzata dalla compagnia teatrale “Theatre En Vol”.
«Attraverso il linguaggio dell’arte e del teatro – commenta la sindaca Maria Anna Camedda – gli artisti affronteranno il tema delle tensioni politiche, sociali e ambientali, dimostrando che è possibile contrapporre la Bellezza alla violenza e all’aggressività, per realizzare una convivenza basata sul rispetto, la condivisione, l’armonia e la pace».
Il via al mattino, con il laboratorio “A suon di vento”, che prevede la realizzazione di campane a vento, che verranno poi installate nelle vie del paese, attraverso l’uso di materiali naturali. Attività prevista anche dalle 16 alle 18. Nel pomeriggio, invece, dalle 19.30, nella piazza Santa Margherita, tre diversi spettacoli, teatrali, circense e di giocoleria. In avvio il “Theatre en vol”, Tracce – In cammino (performance installativa interattiva); alle 20.30 “Circooltura”, Surf Away (teatro circo) e alle 21 la Compagnia “Kamayama”, Blackhole/White Hole (teatro circo).