Sini, al via le procedure per la locazione del laboratorio dolciario nella zona Pip del paeseLa partecipazione è riservata a cooperative, società, ditte individuali e associazioni
L’Amministrazione Comunale di Sini intende procedere alla locazione dell’immobile e comodato d’uso gratuito delle attrezzature in dotazione del laboratorio dolciario ubicato nella zona P.I.P. del paese.
La partecipazione alla gara è riservata a cooperative, società, ditte individuali in forma singola o associata, associazioni già costituite alla data di presentazione della domanda o da costituirsi. La scadenza per la presentazione delle istanze è prevista per il 1 settembre. Le domande potranno essere presentate tramite raccomandata o con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, o tramite Pec (indirizzo protocollo.sini@pec.comunas.it). Modulistica e informazioni sono presenti nel sito istituzionale dell’ente.