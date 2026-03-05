Sono morti più per le esalazioni che per l'incendio divampato nella casa i coniugi Luciano e Antonia Pinna, trovati privi di vita questa mattina nella loro abitazione dal figlio Adriano, a Ghilarza, in via XVI marzo.

Stando a quanto trapela da poco era stata sostituita la bombola della stufa e forse a causa della mancanza del gommino-guarnizione o per un guasto alla stufa stessa, il gas è fuoriuscito e all'accensione si è innescata una fiammata.

Vigili del fuoco e carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente l'episodio, ma la prima ricostruzione confermerebbe l'ipotesi della fuoriuscita di gas.

L'anziano, investito dalla fiammata, è stato trovato su una poltrona e una parte dei vestiti è stata bruciata dalle fiamme. La moglie si trovava in un'altra stanza, in camera da letto: indossava ancora un giubbotto, quindi forse la coppia era rientrata da poco in casa.

Quando 118 e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, da quanto si apprende, la donna aveva flebili segni di vita. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla, ma non c'è stato nulla da fare.

