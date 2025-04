Il Comune di Palmas Arborea ha aperto i termini per la presentazione delle pre-iscrizioni al servizio di animazione estiva dedicata ai minori.

Le attività, che si svolgeranno nel parco giochi comunale (in palestra o nella Ludoteca in caso di pioggia), prevedono giochi sportivi, piccoli laboratori creativi e di animazione ludica e spiaggia day (per i bambini della primaria). L’obiettivo è favorire la socializzazione e un sano utilizzo del tempo libero dei bambini oltre a fornire un servizio di supporto alle famiglie durante il periodo di chiusura estiva delle scuole.

La pre-iscrizione, non vincolante ma con priorità in fase di iscrizione, sarà utile all’ente comunale per poter definire al meglio l’attività, che dovrebbe durare circa 4 settimane.

Possono accedere al servizio i minori residenti a Palmas Arborea frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria, i minori non residenti ma frequentanti la primaria di Palmas Arborea, compresi gli iscritti alla 1° classe e quelli non residenti frequentanti la scuola dell'infanzia di Palmas Arborea con un fratello e/o sorella frequentanti la scuola primaria di Palmas Arborea.

Le domande possono essere effettuate entro venerdì 18 aprile attraverso l’istanza online presente nel sito istituzionale del Comune.

