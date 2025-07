Solo due giorni fa, durante i lavori del Consiglio comunale di Oristano, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete ha annunciato la chiusura per un anno della scuola primaria Sacro Cuore, motivando la decisione con la necessità di completare i lavori, in forte ritardo, anche a causa «dell’atteggiamento poco collaborativo» della dirigenza scolastica.

Non si è fatta attendere la replica dell’ex preside Pasqualina Saba, oggi in pensione: «È necessario ristabilire la verità. Il Comune si è presentato solo a fine novembre 2023, senza aver ancora affidato i lavori, parlando di un problema strutturale. Poi, per mesi, non abbiamo più avuto notizie».

Secondo Saba, è solo a maggio 2024 che l’Amministrazione, insieme alla ditta incaricata, torna a scuola per annunciare l’imminente inizio dell’intervento. «Si decise insieme, in modo cordiale, di attendere la fine dell’anno. La scuola è stata consegnata il 9 giugno, con soli 15 giorni di posticipo: di certo - chiarisce - non sono questi ad aver causato i ritardi».

