Ha ignorato il mare molto mosso e si è tuffata lo stesso in acqua ma si è trovata subito in difficoltà. Provvidenziale l'intervento della bagnina Daniela Tuffu che, stamattina, ha salvato una turista svizzera nelle acque del mare di Sas Renas, a Torre del Pozzo. La signora di nome Brigitta, 61 anni, se l'è vista molto brutta: dopo essersi immersa in acqua, nonostante il mare mosso e sferzato dal forte vento di maestrale, è stata trascinata al largo dalla corrente.

Appena vista la donna in difficoltà, tra le onde impetuose, alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme e subito è scattato il pronto intervento della bagnina dell’ASD Blue Swell di Orosei, che si è tuffata senza esitazione e con l'aiuto del suo salvagente baywatch e di altri surfisti è riuscita a trarre in salvo la turista elvetica.

Ricondotta a riva la donna, molto provata per l'accaduto, è stata soccorsa e visitata dal personale del 118. Mare aperto e molto pericoloso quello di Sas Renas, tanti bagnanti sottovalutano il pericolo, però fortunatamente stavolta l'episodio ha avuto buon esito, grazie all'immediato soccorso della bagnina, Tuffu, che insieme ai suoi colleghi dell’ASD Blue Swell, società che ha preso in appalto il servizio di salvamento a mare nel litorale cuglieritano, assicurerà il servizio di salvamento fino alla fine di agosto.

