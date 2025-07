Era il 28 luglio 1955, quando tredici agricoltori visionari – Settimo Boschetto, Alberto Cigagna, Gino Durigan, Angelo Fiandri, Erminio Genghini, Francesco Liverani, Cesare Milan, Ottorino Panetto, Giovanni Sardo, Carlo Soffiato, Carlo Soranello, Mario Stevanato e Angelo Trevisan – decisero di unire le forze. Una scelta semplice ma rivoluzionaria: credere nella Cooperazione come strumento di crescita collettiva, equità e valorizzazione del lavoro agricolo. Pochi giorni fa, durante una serata ricca di emozioni e ricordi la Cooperativa produttori ha festeggiato i suoi 70 anni di attività.

In una cornice suggestiva, con la conduzione della giornalista Simona De Francisci, soci, dipendenti, collaboratori, istituzioni e partner si sono ritrovati per onorare una storia fatta di persone, scelte coraggiose e di futuro condiviso. «La nostra forza è sempre stata nelle persone - ha dichiarato il direttore Generale Marco Peterle - Nei soci produttori, nei collaboratori, in chi crede ogni giorno in questo progetto. È grazie a loro se siamo qui oggi, più forti che mai. Settant’anni di storia non si celebrano solo con la memoria, ma con l’impegno a continuare a innovare, ad ascoltare, ad anticipare il cambiamento restando fedeli ai nostri valori». Oggi, con 80 milioni di euro di fatturato, la Cooperativa è un punto di riferimento nel settore, protagonista di una trasformazione costante ma coerente con i propri valori. Non a caso, è capofila del Contratto di Filiera Zootecnica “Sigillo Italiano”, un progetto strategico nazionale che garantisce tracciabilità, qualità e sostenibilità in ogni fase della filiera.

Il percorso della Cooperativa è segnato da investimenti continui in sostenibilità, innovazione e economia circolare. Una progettualità concreta che in questi ultimi anni ha dato forma a iniziative importanti: l’ottenimento della certificazione per la parità di genere, la redazione del bilancio di sostenibilità, il restyling del logo corporate, con un segno forte: la parola “produttori” posta al centro. E infine, un progetto che guarda lontano: Arbolat, la fattoria etica e sostenibile che nasce come luogo simbolico e operativo per parlare di ambiente, responsabilità sociale, sostenibilità. Un’iniziativa che rappresenta perfettamente la capacità della Cooperativa di coniugare tradizione e futuro. «Questo anniversario non è un punto di arrivo - ha affermato il presidente Walter Mureddu - È un momento di orgoglio e gratitudine, certo, ma soprattutto un nuovo inizio. Portiamo con noi il coraggio dei fondatori e lo proiettiamo nel domani».

