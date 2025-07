Inizia il lungo cartellone di eventi di agosto a Ruinas, presenti all’interno del cartellone “L’Estate Ruinese” a cura della Pro loco, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Sabato 2 agosto è in programma la “Rassegna dei Campanari” e “Festa dell’Emigrato”. Il programma, in piazza Nuova, prende il via alle 17, con la rassegna dei campanari. Alle 19, invece, la Santa Messa prima della Cena in piazza, a partire dalle 20.30.

Per la cena è previsto un contributo di 10 euro a persona, mentre i minori non pagheranno. Alle 22, infine, chiusura con i balli in piazza.

