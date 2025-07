Ritorna, sabato 2 e domenica 3 agosto, a Siamanna, l’appuntamento con la “Sagra dei Ravioli e dei prodotti tipici”. Organizzato dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, l’evento ha tagliato il traguardo della 27sima edizione, diventando ormai appuntamento fisso per il paese e tutto il circondario. Sabato 2 agosto si parte alle 20, nelle vie del centro storico, con la degustazione dei ravioli con sugo, ma anche dell’uva da tavola, dei formaggi e del pane fatto in casa, accompagnati da acqua e vino.

Alla stessa ora il via anche agli spettacoli itineranti, in compagnia di Stefano Pinna e Luca Loria alle launeddas, dei Tenore di Bono e del gruppo folk “Biddobrana” di Villaurbana. Alle 22, in piazza Minieri, spazio agli “Armonia Sarda” di Giacomo Crobu. Domenica 3 agosto, alle 20, sempre nel centro storico del paese, si riparte con le degustazioni e gli spettacoli itineranti: oltre alla buona cucina, protagonisti Stefano Pinna e Luca Loria con le launeddas, il Coro di Bonarcado, il Gruppo Folk di Sorgono e la Compagnia Teatrale “Barbariciridicoli” di Ottana. Chiusura, alle 22, con il gruppo “A Ballare” di Roberto Fadda.

