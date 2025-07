Sei mesi fa lo storico accordo tra l’Ente comunale e la società Sinis Funtana Meiga per l’avvio dei procedimenti, ora si passa ai fatti. Dopo anni di proteste e bollette a più zeri, per i residenti finisce un incubo: Abbanoa da lunedì prossimo sarà a tutti gli effetti il nuovo gestore della rete idrica della borgata marina per conto del Comune di Cabras. Funtana Meiga registra fino a 2.000 presenze in estate, mentre le utenze idriche sono circa 300. Le bollette ora saranno più ragionevoli: fino a oggi venivano considerate le tariffe industriali.

Un intervento, come ha più volte detto il sindaco Andrea Abis, che rappresenta un volano per il territorio, capace di creare le condizioni per uno sviluppo più moderno e competitivo. Lunedì scorso scadevano i termini per la formalizzazione dei contratti con Abbanoa da parte di titolari di utenze idriche. Lunedì 4 agosto, i tecnici effettueranno le letture dei contatori che segneranno il passaggio al regime di fatturazione da parte del Gestore unico. “Si concretizza un importante impegno che avevamo preso con l’amministrazione”, ha commentato il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu. Per quanto riguarda la conduzione e manutenzione degli impianti, sono interessati circa 2,15 chilometri di rete idrica, un serbatoio d’accumulo, 4,5 chilometri di reti fognarie, un impianto di sollevamento fognario e un depuratore.

Abbanoa ha redatto anche il Piano degli interventi necessari a garantire non solo il regolare funzionamento delle infrastrutture ma anche il miglioramento della funzionalità, prevedendo lavori per circa 2 milioni 300mila euro: dall’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture all’efficientamento del servizio idrico e fognario. Sono interventi che nei prossimi anni saranno coperti dalla tariffa: ovvero dai proventi derivanti dal pagamento delle bollette da parte degli utenti.

© Riproduzione riservata