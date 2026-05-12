L’Amministrazione comunale di Oristano ha definito le nuove modalità di attivazione della Zona a traffico limitato nel centro storico cittadino, confermando il perimetro e i varchi elettronici già individuati e noti da tempo e prevedendo anche una quota di parcheggi riservati ai residenti.

La fase sperimentale della nuova ZTL avrà una durata di tre mesi e prevede i seguenti orari:

- il fine settimana dalle 13.30 del sabato alle 7.30 del lunedì;

- dal lunedì al venerdì ogni giorno dalle 20.30 alle 7.30 del giorno successivo.

Nell’arco dei primi tre mesi ci sarà un periodo di tolleranza, finalizzato a consentire ai cittadini e agli operatori economici di familiarizzare gradualmente con il nuovo sistema.

“Il tavolo politico di maggioranza si è riunito ieri e ha condiviso le nuove regole, anche alla luce delle risultanze emerse durante la recente assemblea pubblica e delle precedenti iniziative di confronto con la città – dichiara il Sindaco Massimiliano Sanna –. Nei prossimi giorni definiremo con maggiore precisione le date e le modalità di comunicazione ai cittadini dell’avvio della fase sperimentale, per consentire a tutti di prendere gradualmente confidenza con le nuove regole”.

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