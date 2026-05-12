Proseguono, anche in provincia di Oristano, gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale.

Pochi giorni fa è stata completata, infatti, presso l’ufficio postale di via Cagliari a San Nicolò D’Arcidano l’installazione di nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede, in grado di generare una potenza complessiva di circa 12 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 18.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 9 tonnellate annue.

«L’installazione del sistema fotovoltaico posizionato a San Nicolò D’Arcidano fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale - si legge in una nota di Poste - Il numero dei pannelli installato è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche».

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