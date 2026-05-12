Disagi per i cittadini ma anche polemiche. Nella borgata marina di Mandriola, territorio di San Vero Milis, sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrico, che prevedono la realizzazione di una nuova condotta in sostituzione di quella esistente in via S'Arrodelli, fortemente compromessa dal punto di vista strutturale e funzionale.

A proposito dell'intervento, Giampaolo Lilliu, presidente dell'associazione Ex esposti amianto, oggi ha inviato una nota al sindaco di San Vero Luigi Tedeschi: "Chiedo di conoscere la tipologia del manufatto della già esistente condotta idrica e, nel caso in cui fosse in cemento amianto, quali misure e azioni siano previste per garantire la salute dei lavoratori impegnati nei lavori e la tutela ambientale dall'eventuale esposizione alla fibra. Inoltre, sempre nel caso in cui la condotta sia in cemento amianto, se la stessa viene sostituita lasciando la vecchia condotta interrata e quale tipologia di manufatto è la nuova".

© Riproduzione riservata