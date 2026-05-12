Oristano, stretta sui divieti di sosta durante lo spazzamento stradaleIl Comune di Oristano richiama gli automobilisti al rispetto delle regole
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«La presenza delle auto in sosta impedisce agli operatori di svolgere correttamente il servizio e compromette l’efficacia dello spazzamento meccanizzato». Il Comune di Oristano richiama gli automobilisti al rispetto dei divieti di sosta nelle strade interessate dalla pulizia delle carreggiate e annuncia controlli più severi, con multe e rimozioni forzate per chi lascerà i veicoli parcheggiati negli orari vietati.
Il richiamo arriva dall’assessorato all’Ambiente e dal comando della Polizia locale, che negli ultimi mesi hanno rilevato «un numero elevato di veicoli parcheggiati negli orari in cui è previsto il divieto di sosta» soprattutto in via Carducci e nelle strade vicine.
Secondo l'Amministrazione comunale, la situazione sta creando problemi concreti al servizio di spazzamento meccanizzato, con «risultati non soddisfacenti sotto il profilo del decoro urbano e della pulizia delle strade».
Per questo motivo il Comune avverte che, «nei casi in cui i veicoli risultino parcheggiati durante gli orari di divieto, si renderà necessaria la rimozione forzata oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada».
L’amministrazione invita quindi i cittadini a «prestare particolare attenzione alla segnaletica e al calendario dello spazzamento stradale», evitando di lasciare le auto in sosta nelle fasce orarie interessate dai divieti. L’obiettivo, conclude il Comune, è «garantire un servizio più efficace e mantenere adeguati standard di pulizia e decoro urbano».