Novità in arrivo per i cittadini del Barigadu. Per il mese di giugno la ditta che gestisce la raccolta differenziata per conto dell’Unione dei Comuni del Barigadu ha infatti programmato quattro incontri informativi.

Il primo si terrà il 15 giugno alle 17 presso la sala consiliare del Comune di Samugheo. Martedì 16 l’incontro sarà ripetuto sempre alle 17 al Centro servizi del Comune di Busachi, stessa ora mercoledì 18 giugno per l’incontro programmato nella sala consiliare del Comune di Fordongiasus.

Si chiude giovedì 18 giugno alle 17 presso la Sala pubblici spettacoli di Ardauli. I residenti nel Barigadu potranno scegliere il luogo dove partecipare.

L’incontro è rivolto sia alle utenze domestiche sia a quelle commerciali. Saranno fornite informazioni sulle novità sulla raccolta, istruzioni per la corretta differenziazione e si risponderà ad eventuali domande.

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