Operatori economici cercansi. Il Comune ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata in vista dei lavori di riqualificazione del mercato civico di via Costa, intervento considerato fondamentale per consentire il trasferimento dei nove commercianti attualmente ospitati nella struttura provvisoria di via Cimarosa.

L’appalto ha un importo complessivo di 419 mila euro: 410 mila euro a base d’asta e 9 mila euro per gli oneri della sicurezza. La parte principale dei lavori riguarda la categoria OG11, quella degli impianti tecnologici, per oltre 339 mila euro, mentre circa 79 mila euro interesseranno opere edilizie della categoria OG1.

Il trasferimento degli operatori, nelle intenzioni iniziali del Comune, sarebbe dovuto avvenire all’inizio dell’estate. I tempi però si sono allungati a causa dell’approvazione in ritardo del bilancio di previsione, che ha fatto slittare anche la procedura necessaria alla contrazione del mutuo da 600 mila euro destinato a finanziare l’intervento.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SardegnaCat entro il 25 maggio. Il Comune inviterà almeno cinque imprese alla procedura negoziata e, nel caso in cui le manifestazioni d’interesse superino quota 30, la selezione avverrà tramite sorteggio.

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