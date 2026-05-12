I componenti del Campo Largo Federica Piras, Laura Celletti, Angelo Masala e Renzo Ponti, hanno presentato un’interpellanza urgente al presidente della Provincia per richiamare l’attenzione sulle condizioni della strada provinciale 46 Ales–Gonnostramatza, ritenute ormai critiche e bisognose di interventi immediati. L’iniziativa segue l’ispezione condotta lo scorso dicembre, che ha evidenziato anomalie diffuse nella pavimentazione, barriere di sicurezza non conformi e carenze nella segnaletica.

Secondo i firmatari, la situazione attuale espone quotidianamente lavoratori, studenti e residenti a rischi significativi. Si evidenzia un manto stradale gravemente deteriorato, con fessurazioni e cedimenti che compromettono la stabilità dei veicoli. Particolare allarme riguarda il tratto Gonnoscodina–Gonnostramatza, dove la carreggiata è utilizzata anche da pedoni, rendendo il percorso ancora più pericoloso. A mesi di distanza dalle prescrizioni ministeriali, spiegano Piras, Celletti, Masala e Ponti ”non è ancora chiaro quali risorse siano state stanziate né quando potranno iniziare i lavori.

Per questo si chiede trasparenza e un quadro preciso sugli interventi programmati, sui costi previsti e sui tempi di realizzazione. L’interpellanza sollecita inoltre l’adozione immediata di misure di mitigazione del rischio, ritenute indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti della strada. I consiglieri chiedono che il documento venga discusso con urgenza nella prossima seduta del Consiglio provinciale, auspicando un’assunzione di responsabilità da parte del presidente Paolo Pireddu.

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