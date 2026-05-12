Bosa, servizio di primo soccorso veterinario per gli animali d’affezioneVia libera della giunta agli atti di indirizzo
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A Bosa via libera agli atti di indirizzo per l’attivazione del servizio di primo soccorso veterinario destinato agli animali d’affezione coinvolti in incidenti stradali. Sono stati approvati dalla Giunta comunale.
Il provvedimento nasce dal quadro normativo che attribuisce al sindaco Alfonso Marras, quale autorità sanitaria locale, un ruolo centrale nella gestione del randagismo e nella tutela degli animali presenti sul territorio comunale.
Il Comune, attraverso la polizia locale, è già peraltro responsabile del controllo del territorio, della cattura dei cani vaganti e della gestione amministrativa dei ricoveri nei canili.
L’atto licenziato stabilisce ora la necessità di individuare una struttura veterinaria in grado di garantire interventi immediati: stabilizzazione, cure, terapie anche chirurgiche ed eventuale eutanasia per gli animali gravemente compromessi, oltre allo smaltimento delle carcasse secondo le norme vigenti.
La decisione si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per rafforzare gli strumenti di contrasto al randagismo, in collaborazione con la Asl, e per assicurare un presidio efficace in situazioni di emergenza.