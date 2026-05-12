La campagna di vaccinazione contro l’Hpv si estende. Non più solo le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 12 anni, ma anche tutti quelli dai 13 ai 30 anni. Annuncia la novità la Asl. A partire da domani, mercoledì 13 maggio, potranno vaccinarsi gratuitamente per proteggersi da una famiglia di virus, i papillomi, che può causare diversi tumori, fra cui quelli di cervice uterina, vulva, vagina, pene, ano e oro-faringe.

«Il Papilloma virus si trasmette esclusivamente per via sessuale – spiega spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione della Asl di Oristano Maria Valentina Marras – È importante perciò che la vaccinazione avvenga in adolescenza, prima che inizi l’attività sessuale. Per questo le famiglie delle ragazze e dei ragazzi tra gli 11 e i 12 anni vengono contattate direttamente dal servizio di Igiene pubblica che raccomanda la vaccinazione contro l’Hpv associata ad altre previste per questa fascia d’età. Il vaccino è importante non solo per le ragazze, ma anche per i giovani maschi, in quanto alcune forme tumorali casusate dall’Hpv colpiscono anche gli uomini».

Considerata l’alta circolazione del virus Hpv nella popolazione più giovane, la Asl di Oristano ha scelto di aprire un canale di accesso dedicato alla vaccinazione della fascia di popolazione nata tra il 1996 e il 2013 e non ancora immunizzata. Si tratta di una platea di 20.743 giovani donne e uomini dai 13 ai 30 anni che avranno la possibilità di prevenire e proteggersi dal virus attraverso il vaccino nonavalente, che protegge cioè da nove ceppi del virus. È raccomandato che ripeta il vaccino anti-Hpv anche chi lo aveva fatto prima del 2015, anno fino al quale proteggeva solo da due ceppi virali.

«La vaccinazione è fortemente raccomandata anche a questa fascia d’età, che è quella più colpita dai tumori causati dall’Hpv, perché è l’unico strumento, insieme ai rapporti sessuali protetti, per difendersi da un virus estremamente diffuso» prosegue la dottoressa Marras. Per la fascia tra i 13 e i 30 anni la vaccinazione verrà effettuata negli ambulatori di Igiene Pubblica, nella sede legale della Asl di Oristano (via Carducci, 35 - 1° piano) tutti i mercoledì, a partire dal 13 maggio 2026, dalle ore 14.30 alle 17.30. L’accesso sarà diretto e senza necessità di prenotazione. Occorrerà portare con sé solo la tessera sanitaria. Per informazioni è possibile chiamare al numero 0783.317704, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30.

«Abbiamo a disposizione uno strumento sicuro, efficace e gratuito per proteggere la nostra salute e quella dei nostri figli – afferma la direttrice della Asl 5 di Oristano Grazia Cattina - Vaccinarli

significa preservarli dal rischio di contrarre tumori molto aggressivi. Per questo invitiamo i genitori degli adolescenti, ma anche le giovani e i giovani adulti non ancora vaccinati a cogliere questa preziosa occasione e ad aderire alla campagna gratuita di prevenzione dell’Hpv».







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