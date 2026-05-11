«L'impegno di Abbanoa è quello di mantenere la promessa e cioè chiudere i lavori entro il 30 giugno. Si tratta purtroppo di un'opera molto importante. Doveva essere un intervento ordinario per un totale di 300 mila euro, invece alla fine si è arrivati quasi a un milione di euro». Queste le dichiarazioni del presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, che oggi ha raggiunto la cittadina lagunare per un sopralluogo nel cantiere del serbatoio pensile di Feurreddu, assieme al sindaco di Cabras Andrea Abis.

A chiedere un incontro urgente, proprio dove i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati, è stato proprio il primo cittadino, dopo l'ennesimo problema alla rete idrica che ha lasciato i cittadini senz'acqua per tantissime ore. Pochi giorni fa. L'ultimo disservizio si è verificato a causa della rottura della condotta proveniente dall'impianto di Silì, che ha interrotto l'approvazione idrica verso Cabras.

L'assenza di un serbatoio di accumulo a Cabras rende infatti il ​​paese lagunare totalmente vulnerabile e scoperto: ogni interruzione dell'alimentazione provoca l'immediata e imprevedibile sospensione dell'erogazione dell'acqua per cittadini, imprese e attività. Soddisfatto Abis: «Ringrazio Abbanoa per essere subito intervenuta qui oggi per un sopralluogo. I lavori sono in corso, è vero, ma ora arriva l'estate e non possiamo avere impreviste. Esprimo fiducia verso quanto dichiarato sulla gestione dei lavori».

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