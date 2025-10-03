Maltrattamenti ripetuti negli anni. Un’escalation di violenza domestica bloccata dall’intervento della Polizia di Oristano. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per violenze e maltrattamenti.

I soprusi andavano avanti da tempo, la quotidianità ormai era caratterizzata da insulti, offese e minacce talvolta degenerate in aggressioni fisiche e scatti d’ira anche sotto gli occhi dei figlioletti. A completare il quadro di drammatica violenza anche una ossessiva forma di controllo dell’uomo verso la sua ex moglie che spesso è stata costretta a rapporti sessuali. Una situazione diventata insostenibile, poi la separazione anche se l’allontanamento da casa non è bastato a far cessare i soprusi e le minacce. L’ultima spaventosa violenza è stata riservata ai cani di famiglia: uccisi brutalmente come forma di ritorsione.

Alla fine è arrivata una segnalazione al Centro antiviolenza Donna Eleonora, immediate le indagini del personale della seconda sezione della Squadra mobile (specializzata in violenze di domestiche) che, vista la gravità della situazione, dopo rapidi accertamenti e raccolti tutte le prove necessarie, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato in flagranza differita.

L’arresto è già stato convalidato dal Gip e l’uomo è chiuso nel carcere di Massama.

