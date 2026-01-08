Il conto alla rovescia per il cantiere del mercato comunale di via Costa è iniziato. Con il via libera al progetto esecutivo, la Giunta ha sbloccato l’ultimo passaggio tecnico necessario ad avviare i lavori di manutenzione straordinaria che dovranno rendere la struttura pronta ad accogliere i commercianti oggi ospitati nel mercato provvisorio di via Cimarosa.

L’intervento, progettato dall’ingegnere Gian Battista Masala, ha un costo complessivo di 600 mila euro e riguarda sia i locali sia gli impianti: adeguamenti elettrici e idrici, interventi antincendio e riorganizzazione degli spazi interni. Le risorse saranno reperite attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; l’approvazione del progetto è quindi limitata alla linea tecnica, passaggio necessario per avviare l’iter di finanziamento.

In via Cimarosa, sede provvisoria dal 2016 dopo la chiusura del mercato di via Mazzini, oggi resistono nove operatori, contro i 22 di dieci anni fa, mentre il Comune continua a sostenere un costo annuo di circa 80 mila euro di affitto. Anche il mercato di via Costa, pur essendo di proprietà comunale, è in gran parte semivuoto: su dieci box originari, ne risultano attivi appena quattro.

L’obiettivo dell’amministrazione è concentrare le attività in un’unica struttura e ridurre i costi di gestione. Secondo il cronoprogramma, il trasferimento degli operatori da via Cimarosa a via Costa dovrebbe avvenire a luglio, una volta conclusi i lavori.

