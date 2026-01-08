Novità, a Gonnosnò, sul fronte della telefonia mobile. Grazie ad un bando regionale, pubblicato nel mese di novembre, nel comune dell’Alta Marmilla sono in arrivo le risorse per la realizzazione di un'antenna per la telefonia mobile.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro, grazie al quale nel mese di dicembre è stata stipulata l’apposita convenzione. L'intervento mira al miglioramento della ricezione del segnale telefonico e rappresenta un passo avanti nel processo di digitalizzazione delle aree interne.

«Un intervento – commenta il sindaco Ignazio Peis - che rappresenta un atto concreto verso il sostegno al processo di diffusione capillare delle telecomunicazioni che può, unitamente all'intervento di posa della fibra ottica già realizzato, favorire azioni di impresa e di interazione, con il tentativo di contrastare il fenomeno dello spopolamento».

