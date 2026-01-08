Per capire l’entità della scoperta bisognerà attendere l'intervento della Soprintendenza archeologica. Intanto però la vicenda è sbarcata negli uffici della stazione dei carabinieri di Oristano.

Poichi giorni fa l’artigiano e appassionato di archeologia Andrea Mulas (noto anche con lo pseudonimo artistico di Andy Bostro) ha denunciato alle autorità il rinvenimento di una pietra scolpita con i simboli della Dea Madre Sarda all'interno del sito archeologico di Santa Barbara, nelle campagne di Villanova Truschedu. La scoperta è avvenuta durante una ricognizione nel nuraghe minore. Grazie all'utilizzo di una maschera focale che ha permesso di isolare i dettagli della muratura interna, Mulas ha individuato una pietra che presenta due protuberanze mammellari, tipiche dell'iconografia della divinità primordiale adorata dalle civiltà prenuragiche e nuragiche come simbolo di fertilità e rinascita.

Dopo aver tentato invano di contattare le autorità locali nei giorni successivi alla scoperta, Andrea Mulas oggi si è recato alla stazione dei carabinieri di Oristano per sporgere formale denuncia e richiedere l’intervento urgente della Soprintendenza Archeologia.

«Si tratta di una scoperta fatta per il bene della collettività e per la storia della nostra terra», sostiene Mulas, «il sito è attualmente esposto agli agenti atmosferici e al rischio di manomissioni. Chiedo che venga messo in sicurezza immediatamente per permettere agli esperti di studiare questo reperto, che potrebbe aprire nuovi scenari nella conoscenza del periodo nuragico».

Mulas, assistito dall’avvocato Cristina Puddu, ha già consegnato la documentazione fotografica ai carabinieri e ha fatto appello all’articolo 92 del Codice dei Beni Culturali, riservandosi di decidere in futuro la destinazione dell’eventuale premio di rinvenimento previsto dalla legge.

