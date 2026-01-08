A Siamanna, il futuro dell'ex stabilimento CAO è pronto a essere riscritto. Questo grazie ai nuovi finanziamenti e ai progetti dell'amministrazione comunale. Il Comune, difatti, tra vari i finanziamenti ricevuti nelle ultime settimane, conta anche un'importante somma destinata ai primi interventi di restauro e messa in sicurezza dell’ex Caseificio. Si tratta di un edificio di rilevanza storica e sociale per l'intera comunità, che si trova proprio al centro dell'abitato.

Dalla Regione arriveranno nelle casse comunali circa 350mila euro, somme che saranno destinate ad una prima riqualificazione della struttura. “Con questo primo finanziamento potremmo avviare il progetto per il restauro del primo locale – commenta il sindaco Franco Velio Melas – poi potrà essere messo in sicurezza il resto dell’edificio. L’utilizzo sarà strettamente a scopo sociale, da inserire all’interno del tessuto sociale del paese”. L'ex caseificio, dunque, seppur con forme diverse, continuerà a rivestire un ruolo importante per tutta la comunità.

