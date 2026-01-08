Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e la ristrutturazione delle prime case. In particolare, l’intervento rientra nelle disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento dedicato ai Comuni con una popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Il contributo sarà concesso nella misura massima del 50% della spesa o di importo massimo di 15mila euro. La dotazione finanziaria a disposizione del Comune di Morgongiori per l’annualità 2025 è di oltre 167mila euro. I beneficiari sono le persone che hanno residenza anagrafica a Morgongiori o che la vogliono trasferire. Il contributo è destinato alle spese di acquisto dell’immobile o per la ristrutturazione dell’immobile. Le richieste andranno presentate entro il 31 marzo, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, o via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it).

