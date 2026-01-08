Era stato anticipato durante l’approvazione del Piano di Dimensionamento scolastico, ma ora è realtà: la Provincia annuncia ufficialmente la nascita del Tavolo Tecnico Provinciale Permanente dell’Istruzione, nuovo strumento di confronto stabile e partecipato sulle politiche scolastiche del territorio. Un organismo capace di accompagnare, con continuità e metodo, le scelte annuali sulla programmazione dell’offerta formativa.

«Con il Tavolo Tecnico Permanente dell’Istruzione – dichiarano il presidente Paolo Pireddu e il vicepresidente Claudio Pinna – vogliamo rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuola e società civile. Le decisioni sulla rete scolastica devono nascere da un confronto serio, informato e partecipato, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dei territori».

La composizione prevede il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema educativo: Comuni, autonomie scolastiche di ogni ordine e grado, università, sindacati, mondo produttivo, terzo settore, rappresentanze giovanili e studenti con bisogni educativi speciali. In questi giorni è partita la raccolta delle candidature da parte di enti e organizzazioni: i nominativi, da inviare entro il 16 gennaio 2026, serviranno a definire la composizione finale del Tavolo e ad avviare concretamente i lavori.

Sarà una struttura snella ma rappresentativa, pensata per supportare la Conferenza Provinciale con attività di studio, consultazione e progettazione

