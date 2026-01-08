Bosa, sino al 14 gennaio le domande per sette assunzioni nei cantieri ambientaliLe attività previste includono lavori di pulizia, sfalcio, sistemazione delle aree verdi e interventi di manutenzione ordinaria
C'è tempo fino al 14 gennaio per presentare domanda di partecipazione alla selezione avviata dal Comune nell'ambito dei cantieri per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. L'amministrazione comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di sette lavoratori, destinati alle attività di cura e gestione del verde.
Nel dettaglio, il bando prevede l'inserimento di un operaio qualificato, con profilo di agricolo o operaio agricolo specializzato in giardini, vivai e coltivazioni di piante ornamentali, e di 6 operai comuni, addetti non qualificati alla manutenzione del verde. Le assunzioni rientrano nei progetti finanziati dalla Regione per sostenere interventi ambientali e creare opportunità lavorative nei territori. L'avviso, pubblicato online lo scorso 30 dicembre, è stato predisposto dal Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance e rientra nel programma dei cantieri comunali destinati alla prevenzione del rischio ambientale.
Le attività previste includono lavori di pulizia, sfalcio, sistemazione delle aree verdi e interventi di manutenzione ordinaria. Gli interessati possono consultare l'avviso completo nel sito istituzionale, attraverso l'identificativo web 115681, verificando i requisiti richiesti. Sette nuove buste paga seppur a tempo, oltre a rafforzare la cura del territorio, offrono un'opportunità occupazionale importante.