Due gare, tre prove non agonistiche e un totale di 1400 partecipanti: per il popolo dei runner la stagione sarda su strada si apre con la Mezza Maratona di Oristano - Memorial Gianni Murgia.

«L’undicesima edizione, in programma domenica, sarà una vetrina per gli atleti isolani», promettono Roberto Sassu e Mauro Gabbrielli, presidente e vice della Dinamica Sardegna, società che organizza l’evento con il patrocinio di Fidal Sardegna, Fispes, Csen, dell’assessorato allo Sport del Comune, della Provincia di Oristano e della Fondazione di Sardegna.

Per tutti partenze scaglionate in via Duomo alle 9.30. Il percorso della prova principale, quella di 21,097 km, prevede il giro di boa al porticciolo turistico di Torregrande, la seconda arriverà fino alla rotonda che interseca la strada strada provinciale 1. In tutto un migliaio di iscritti con l’olbiese Francesco Mei tra i “fari”.

Gli altri possono optare per la 10 km non agonistica, per la 10 km fit walking o per la camminata ludico-motoria: un percorso di 4 km alla scoperta del centro storico cittadino.

«Con una dedica speciale - hanno ricordato il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi - alla memoria di Chiara Carta».

A fare da apripista alla passeggiata sarà la SeuinStreet Band e l’arrivo sarà in piazza Manno, un luogo caro alla giovane studentessa – uccisa dalla madre nel 2023 a Silì – che frequentava la scuola secondaria di primo grado “Eleonora d'Arborea”.

Proprio in piazza Manno troverà spazio un’altra novità dell’edizione 2025: il Villaggio Mezza Maratona di Oristano, che vedrà protagoniste diverse associazioni sportive del territorio.

«Dobbiamo ringraziare della disponibilità la dirigente dell’istituto comprensivo Tiziana Laconi per l’appoggio logistico che la scuola ci offre», concludono i dirigenti della Dinamica Sardegna che avranno anche la collaborazione del Marathon Club e del Motoclub Oristano.

A fronte del grande successo della manifestazione e per garantire un'organizzazione efficiente, le iscrizioni alle prove non competitive saranno limitate alla sola giornata di sabato 8 marzo, con possibilità di registrarsi dalle 16 alle 20, a Palazzo Arcais, nel corso Umberto.

