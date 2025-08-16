Bosa, concluso l'iter per l'adeguamento alla normativa antincendio della scuola mediaCon il rilascio del certificato di regolare esecuzione si conclude il percorso tecnico e finanziario
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico 2025-26, il Comune accelera sugli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nei giorni scorsi l’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni ha infatti approvato la liquidazione degli onorari professionali relativi all’ “Adeguamento alla normativa antincendio della scuola media 1 – 2° intervento”, un passaggio fondamentale per chiudere l’iter tecnico-amministrativo dell’opera.
L’incarico era stato affidato all’ingegner Paride Lucotti, cui sono spettati progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione e redazione della SCIA antincendio. L’intervento rientra nel programma di adeguamento degli edifici scolastici comunali, avviato negli anni scorsi, e consente alla scuola di disporre di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
Con il rilascio del certificato di regolare esecuzione può dichiararsi concluso il percorso tecnico e finanziario.
«È un impegno importante – sottolineano dagli uffici comunali – per garantire agli studenti spazi sicuri e conformi alle prescrizioni di legge, così da affrontare con serenità l’inizio delle lezioni».