All’interno del cartellone di eventi dell’estate e dell’autunno a Gonnoscodina, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto, ricco programma di appuntamenti. Giovedì 21, a partire dalle 19, negli spazi del parco "San Daniele" si terrà la presentazione del libro "S'arroda de Angiulledda - Un'annu contau e Contus de forredda" di Miranda Vacca. La partecipazione è libera. Da venerdì 22, nel parco di San Daniele, la Festa di San Bartolomeo, organizzata dal Comitato. Venerdì 22, alle 22, lo spettacolo “Mondo Super”, il tributo a Luciano Ligabue. Il giorno successivo, stessa ora, lo spettacolo comico di Alessandro Pili. Il 24, dalle 18.30 la processione con il santo per le vie del paese e, a seguire, la Santa messa. Alle 20 “su ballu e cresia”. Chiusura con lo spettacolo musicale e di ballo del gruppo “Dilliriana”. Il 22 e 23, inoltre, sarà aperta al pubblico, nella chiesa di San Daniele, la mostra fotografica collettiva “Archeologia e Architettura”. Il venerdì apertura dalle 18.30 alle 24 e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 alle 24.

