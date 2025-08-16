Momenti di paura questo pomeriggio all’isola di Mal di Ventre, al largo della costa del Sinis. Un turista è rimasto ferito durante un'escursione sugli scogli: è caduto e nell’impatto si è procurato diverse ferite e traumi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, alcune persone che erano con lui hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 che a sua volta ha attivato l’Areus per un intervento dell’elicottero (allertare la motovedetta della Capitaneria di porto avrebbe richiesto tempi più lunghi).

Sul posto è arrivato un elicottero, decollato da Olbia. I sanitari dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasferito all’ospedale di Sassari con un codice giallo.

L'intervento di soccorso è avvenuto sotto gli occhi di tanti turisti che in queste giornate si godono il mare cristallino dell’isola di Mal di Ventre.

