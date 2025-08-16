Pariglie, concerti, degustazioni, tornei e molto altro ad Abbasanta per i festeggiamenti in onore di Sant’Agostino. Una festa molto sentita da tutta la comunità che il 16 agosto ha accompagnato in processione il simulacro del Santo nell’omonimo novenario campestre. Tutte le sere, alle 18,30 verrà celebrato il rosario seguito dalla messa. Domenica 31, alle 10, la messa accompagnata dal coro polifonico dell’Associazione folcloristica abbasantese Per il 7 settembre, alle 16,30, è previsto il rientro in processione in parrocchia. I festeggiamenti civili si sono aperti il 16 agosto. Ad organizzarli la Leva del 1985 in collaborazione con Comune, Unione del Guilcier, Pro loco, parrocchia, Consulta giovani Gruppo sportivo e Regione. “Quest’anno abbiamo deciso di concentrate gli appuntamenti principali nella prima settimana , in modo da arrivare più carichi per le attese pariglie – spiega il presidente del Comitato Alessandro Bissiri -. Tra gli eventi principali oltre il concerto degli Zero Assoluto , l’evento di degustazione che vede proporsi 5 cantine e dei ristoranti. Per le pariglie ci saranno 10-15 presenze tra le migliori del Centro Sardegna. Speriamo riesca una bella festa, abbiamo cercato con il programma di accontentare un po’ tutti”. Domenica 17 karaoke con Giò Gas, il 18 ad intrattenere il pubblico sarà Matteo Scano. Martedì 19 è in programma una serata musicale con Francesco Demontis all’organetto. E poi, a cura della Consulta giovani, il torneo di beach volley. Mercoledì 20 a Sa Cortizza, nell’ambito del progetto “Memorie raccontate” ideato dall’Amministrazione e realizzato da Domenico Cabiddu, si terrà la presentazione dell’intervista a Dino Murgia, storico presentatore di Sas pariglias de Santu Austinu. A seguire la sagra della pecora, balli sardi con il gruppo Ballade balade bois e il torneo di beach volley. Il 21 agosto “Time Out” tribute band di Max Pezzali e gli 883. A seguire Dj set. Il 22 agosto andrà in scena “Degustando”, evento enogastronomico che vede proporsi cantine e ristoranti. Di notte musica con Mino e Benga Sabato 23 agosto l’atteso concerto degli Zero assoluto, il 24 la sagra della vitella e Dj set. Lunedì’ 25 sarà ancora Matteo Scano a intrattenere con la musica, il 26 il tradizionale Quizzone e il torneo di beach volley. Mercoledì 27 “Doppio Diesis acustic quartet live” e semifinali e finali del torneo di beach volley. Giovedì 28 sarà proposta la serata folcloristica. Il 29 il Gruppo sportivo Abbasanta presenta la squadra di calcio. Ospite della serata il cammello Rodolfo. A seguire pizza al parco e Dj set. Il 30 Due chitarre in concerto. Domenica 31 agosto le attese pariglie, arrivate alla cinquantatreesima edizione. A seguire Fantasias de ballos. Il 2 settembre sarà proposta la cena dei novenanti. Il 6 settembre, in piazza della Vittoria ad Abbasanta, la gara di poesia e il giorno dopo serata etnica con il gruppo Dilliriana.

