16 agosto 2025 alle 22:47aggiornato il 16 agosto 2025 alle 22:52
Jannik Sinner batte Atmane e vola in finale a CincinnatiL'italiano si è imposto in due set sul francese con il punteggio di 7-6 6-2
Jannik Sinner batte Terence Atmane e vola in finale al Masters 1000 di Cincinnati.
L'italiano, numero 1 al mondo, si impone in due set con il punteggio di 7-6 6-2 in un'ora e 26 minuti sull'emergente 23enne francese, n. 136 della classifica Atp.
In finale Sinner affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.
