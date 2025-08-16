Sfilata di bici “Graziella” sul lungomare di Putzu IduDomani l’appuntamento, per divertirsi e ricordare a tutti di evitare l’uso della macchina
Sarà un Carnevale fuori programma per ridere tutti insieme, a pochi metri dal mare. Ma anche un colpo d'occhio per chi si trova da quelle parti. Domani, 17 agosto, sul lungomare di Putzu Idu, territorio di San Vero Milis, spazio alla tradizionale Graziellata, la sfilata allegorica di bici d'epoca. Il tratto di strada verrà invaso dalle “Graziella” guidate da chi per un pomeriggio al posto del costume indosserà vestiti goliardici con tanto di trucco e parrucco.
Non si tratta di una semplice manifestazione di cicloturismo ma sicuramente l'evento estivo più divertente dell'estate. Gli obiettivi sono due: ricordare a tutti l'importanza di utilizzare sempre meno la macchina da casa alla spiaggia e far ridere tutti i presenti.
Possono partecipare tutti. L'importante è avere una bicicletta, ma soprattutto spirito di fantasia e tanta voglia di divertirsi a pochi metri dal mare. L'evento, giunto alla nona edizione, è promosso e organizzato dall'associazione Met e patrocinato dal Comune di San Vero Milis nell'ambito del programma degli eventi estivi Altri Mari. Avrà inizio alle 18, il ritrovo per le iscrizioni è fissato un'ora manifestazione prima sul lungomare di Putzu Idu. Gli organizzatori promettono una serata ricca di risate. Possono partecipare tutti, anche chi non ha una bici modello “Graziella”.