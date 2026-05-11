Disagi per i cittadini, ma per una buona causa. A San Vero Milis sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria del sistema del servizio idrico, relativi alla realizzazione di una nuova condotta idrica in sostituzione di quella esistente a Mandriola, via S’Arrodelli. Come fa sapere il Comune, a seguito delle verifiche tecniche effettuate e dei numerosi interventi manutentivi eseguiti nel tempo, il tratto della rete idrica presente in quella via risulta fortemente compromesso sotto il profilo strutturale e funzionale.

La condotta esistente è infatti soggetta a frequenti perdite e rotture che causano disservizi all’utenza, spreco della risorsa idrica e continui interventi di manutenzione urgente. Per questi motivi si è reso necessario procedere con un intervento strutturale di sostituzione della condotta esistente mediante la realizzazione di una nuova rete idrica, al fine di garantire maggiore efficienza, affidabilità e sicurezza del servizio. Sempre il Comune fa sapere che mercoledì 13 maggio, a partire dalle 8, per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta idrica in via S’Arrodelli, verrà temporaneamente interrotto il servizio idrico nella borgata marina.

L’interruzione avrà una durata di alcune ore, salvo eventuali imprevisti legati all’esecuzione dei lavori. «Ci scusiamo - si legge in una nota del Comune - anticipatamente per il disagio arrecato e si comunica che seguiranno ulteriori avvisi e aggiornamenti sull’andamento dell’intervento».

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