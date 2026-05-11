Da una parte contenere il randagismo, dall’altra garantire una gestione sanitaria più efficace delle colonie feline cittadine. Con questo obiettivo il Comune di Oristano ha avviato una nuova campagna di sterilizzazione destinata ai gatti delle colonie feline riconosciute nel territorio comunale, stanziando oltre 12 mila euro per il servizio veterinario.

La procedura è stata formalizzata con una determinazione del dirigente della Polizia locale Gianni Uras, che ha approvato il capitolato prestazionale e l’impegno di spesa necessario per avviare l’affidamento del servizio. Gli interventi previsti comprendono la sterilizzazione e la microchippatura delle gatte appartenenti alle colonie censite in città.

L’affidamento verrà gestito attraverso la piattaforma SardegnaCAT, con una richiesta rivolta agli operatori economici specializzati nei servizi veterinari. La spesa complessiva prevista dal Comune ammonta a 12.220 euro.

Il nuovo intervento si inserisce nel percorso già avviato dall’amministrazione comunale nelle scorse settimane. Ad aprile la Giunta aveva infatti approvato i criteri per la formazione delle graduatorie relative agli interventi nelle colonie feline riconosciute presenti nel territorio comunale.

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