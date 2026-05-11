Siamanna, il Comune attiva lo sportello di supporto psicologico per la cittadinanzaCurato da una specialista in materia, si potrà prenotare un colloquio contattando lo sportello via e-mail
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Il Comune di Siamanna, nelle scorse settimane, ha attivato lo sportello di supporto psicologico in favore della cittadinanza.
Rivolto a tutti i cittadini residenti, senza alcuna prescrizione medica, tra i servizi previsti ci sarà la possibilità di avere colloqui gratuiti, individuali, di coppia o familiari, di orientamento verso altri servizi, gruppi di supporto e incontri informativi alla comunità.
Curato da una specialista in materia, si potrà prenotare un colloquio contattando lo sportello via e-mail (indirizzo sportellopsicologicosiamanna@gmail.com). Gli incontri si svolgeranno presso la sede comunale, con ingresso in via San Sebastiano, e verrà garantita la massima riservatezza.