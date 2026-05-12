Dopo il lunedì nero del trasporto aereo, con una protesta nazionale che ha coinvolto gli scali sardi anche per la concomitante vertenza del personale di Sogaer, che contesta mancate premialità, clima ancora più teso a Cagliari per il licenziamento di due dipendenti-sindacalisti, di Cgil e Uil. E c'è anche un terzo procedimento, aperto contro un rappresentante della Cisl.

I due dirigenti di Cgil e Uil licenziati avrebbero perso il posto alla Sogaer security, ramo dell'omonimo gruppo che gestisce l'aeroporto di Cagliari, per presunte irregolarità sull'utilizzo dei permessi sindacali. Adesso è tutto in mano agli avvocati, in una partita che si gioca sul filo del diritto.

Nel frattempo Todde spegne le attese di Ryanair: nessun taglio per la tassa aeroportuale.

Quanto ai cambi al vertice fuori e dentro Sogaer viene dato per chiuso l'ingaggio di Riccardo Kustermann, dirigente uscente di Sea Corporate, gestore degli scali di Linate e Malpensa. L'arrivo a Cagliari potrebbe valere al manager una doppia casella all'interno dello scacchiere Sogaer, in cui i posti esecutivo sono tre.

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