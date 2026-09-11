Per Santa Petronilla è un pezzo di storia. L’olivastro monumentale che cresce da secoli nel sagrato della chiesa campestre di Donigala Fenughedu, accanto al parco comunale, sarà sottoposto a un nuovo intervento di cura e conservazione. Il Comune di Oristano ha ottenuto dalla Regione un contributo di 7.320 euro nell’ambito del bando per la tutela degli alberi monumentali iscritti nell’Elenco nazionale.

Le verifiche tecniche hanno evidenziato alcune criticità: disseccamenti di rami, alterazioni strutturali del legno e grandi branche laterali già sostenute da puntelli. L’esemplare, però, mantiene una buona vitalità e può essere conservato con interventi specialistici.

Il progetto prevede la potatura dei rami secchi, la messa in sicurezza della chioma, la protezione dell’apparato radicale dal calpestio, la verifica della stabilità delle branche principali e interventi per migliorare le condizioni del suolo. Previsto anche un monitoraggio periodico. I lavori saranno programmati tra ottobre e novembre.

«L’olivastro di Santa Petronilla è un autentico monumento vivente della nostra comunità e custodisce secoli di storia del territorio di Donigala Fenughedu», dichiara l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. «Questo finanziamento ci consente di intervenire con criteri scientifici e conservativi per preservarne la salute e la stabilità, proteggendo allo stesso tempo un luogo molto frequentato e caro ai cittadini».

© Riproduzione riservata