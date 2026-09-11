Incendio in una villetta a Ghilarza, evacuate madre e figlia di 15 anniMomenti di paure nella notte in un’abitazione nella zona Mastru Umbrosu
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Apprensione nella notte a Ghilarza a causa di un incendio divampato in un’abitazione nella zona di Mastru Umbrosu. È accaduto intorno all’una e trenta, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato quattro ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Al momento dell’incendio nella villetta erano presenti una donna e la figlia di 15 anni che sono state evacuate e affidate in via precauzionale alle cure del personale medico del 118 presente sul posto.
(Unioneonline/A.D.)