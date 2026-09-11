Manco il tempo di consolidarsi, dopo alcune battaglie condotte con i fuochi d’artificio mediatici, che in Surra è già terremoto al vertice: Michael Ardu, fino a ieri volto del movimento indipendentista con Elena Pinna, esce di scena.

“Sardigna Unida Rinaschìda Resistenti Autodeterminada”, questo il significato della sigla “Surra”, dà comunicazione dell’allontanamento in poche righe.

«A partire da oggi, Michael Ardu non fa più parte di Surra e non rappresenta in alcun modo il movimento. La decisione è definitiva», si legge, con un accenno di severità.

Motivi? Per ora non sono noti. Lui in un video parla di «questioni personali». «Per rispetto delle persone coinvolte e per senso di responsabilità, abbiamo scelto di non rendere pubbliche le motivazioni che hanno portato alla sua uscita», spiegano ancora dal Movimento. Che, viene assicurato, «va avanti, con la stessa determinazione e senza che le vicende dei singoli possano distogliere Surra dal proprio obiettivo. La nostra unica priorità è la tutela della Sardegna ed è l’unico motore di ogni nostra azione e il fondamento della nostra lotta».

(Unioneonline/E.Fr.)

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