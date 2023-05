Interviene anche la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna, Carla Puligheddu sulla vicenda che ha visto protagonista nei giorni scorsi una classe del Liceo Scientifico Mariano IV.

Studenti e professori hanno dovuto rinunciare all'uscita didattica perchà la ditta di trasporto incaricata del servizio non ha messo a disposizione il pullmann attrezzato per disabili.

“Nei prossimi giorni approfondirò la questione - annuncia - e contatterò la dirigente dell’Istituto scolastico per avere tutte le informazioni. Non escludo di inviare un richiamo all’azienda incaricata dei servizio”.

Il breve viaggio di istruzione era stato studiato da tempo nei minimi dettagli per consentire la partecipazione di un’alunna diversamente abile, ma il mezzo dotato di pedana per il sollevamento della carrozzina non è mai arrivato: “dirottato verso altri lidi per una “svista”, come hanno denunciato i professori che hanno deciso di riportare in aula tutta la classe.

«Purtroppo l’accaduto non stupisce, gli episodi di superficialità e di disattenzione sono molto comuni - dichiara Puligheddu - e il paradosso è che l’azienda, anziché adoperarsi per rimediare all’errore, abbia minimizzato, suggerendo di portare in braccio sul mezzo la studentessa disabile”.

Per la Garante un fatto gravissimo. “Vorrei arrivasse alla ditta il messaggio che i minori hanno diritti inviolabili - conclude - tutti si devono adoperare perché questo avvenga”.

