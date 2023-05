Dovevano visitare una comunità di recupero a Morgongiori, ma il pullman con pedana per disabili richiesto dalla scuola non è arrivato e così una classe del liceo Scientifico Mariano IV di Oristano ha dovuto rinunciare all'uscita didattica.

Sdegno e rabbia tra professori e famiglie degli studenti, non tanto per la gita mancata, quanto per il motivo per cui è saltata. Per consentire a tutta la classe, di cui fa parte anche una studentessa diversamente abile, di partecipare all'appuntamento tutto era stato organizzato da tempo nei minimi dettagli.

«Per il viaggio, non essendoci la possibilità in città di avere un bus di cinquanta posti con la pedana di sollevamento e la zona riservata per assicurare la carrozzina, la scuola opta, su suggerimento della stessa ditta che si è aggiudicata la gara, per due bus, di cui uno più piccolo, senza barriere. Naturalmente, la soluzione comporta un sovrapprezzo che, prontamente, si accolla la scuola», scrivono i docenti.

Del mezzo senza barriere, invece, neppure l'ombra dopo mezz'ora d'attesa. «Per una “svista” il mezzo era stato dirottato ad altri lidi e non ce n’erano altri a disposizione», denunciano i prof. Lo sconcerto raddoppia quando «l’interlocutore della nota ditta oristanese suggerisce «Non potete prenderla in braccio e portarla sull’altro pullman?».

Da qui la scelta di tornare in classe. «Il diritto all’autonomia non è retorica, come noi saliamo sul pullman con le nostre gambe, la nostra ragazza deve salirci con le proprie ruote. Niente mezzo senza barriere? Niente uscita. Agli aspetti amministrativi e legali ci penserà la segreteria della scuola; per noi e, speriamo, anche per i nostri studenti, un doloroso momento di educazione civica».

