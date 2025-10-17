Oristano, lavori in corso in via Sardegna: da martedì scattano i divietiUn intervento che punta a risolvere uno dei problemi più annosi della città, quello degli allagamenti a ogni pioggia intensa
Qualche disagio in vista, ma per un buon motivo. Da martedì 21 ottobre via Sardegna diventerà un cantiere aperto: partono i lavori per la messa in sicurezza idraulica nel tratto tra via Carnia e via La Sila, un intervento che punta a risolvere uno dei problemi più annosi della città, quello degli allagamenti a ogni pioggia intensa.
Per consentire gli scavi e la posa della nuova condotta, scatteranno il divieto di sosta h24 su entrambi i lati della strada e il divieto di transito verso Foro Boario, con deviazioni del traffico su via Cimarosa, via Rossini e via Carnia. Obbligo di svolta a destra invece per chi arriva da via Brancaleone Doria, in direzione via Vandalino Casu.
Quasi inevitabile qualche piccolo disagio per gli automobilisti, ma il sacrificio servirà a qualcosa: potenziare la rete di smaltimento delle acque e ridurre il rischio idraulico che da anni mette in ginocchio la città. I lavori servono a evitare che Oristano, alla prima pioggia, finisca ancora sott’acqua.